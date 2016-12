ELLE(S) du 8 mars au 29 avril 2012

Initié par le le FIAP Jean Monnet dans le 14ème arrondissement parisien, le projet souhaite mettre en avant "des femmes courage ou héroïnes du quotidien, des existences faites de beaucoup et de petits riens, reliées à celles de millions d’autres dans le monde, des femmes « normales »… dans leur opiniâtreté, leurs talents, leur capacité à être tout cela mais aussi simplement elle(s)", et ce par le biais de rencontres artistiques multi-supports émanant d'artistes masculins ou féminins, à mi-chemin entre art et engagement.On pourra y découvrir ou y revoir des documentaires, dont celui du photographe et réalisateur JR, "Women are heroes", une pièce de théâtre, "Traversées" de Jessica Ashford et Jehanne Gascoin, une exposition de Titouan Lamazou, ou encore le film "Football under cover" de David Assman et Ayat Najafi, qui narre l’histoire d’une équipe de foot féminine Berlinoise qui part à Téhéran disputer le premier match de foot féminin de l’histoire d’Iran… Des oeuvres riches et iconoclastes, donc, à découvrir du 8 mars au 29 avril 2012.pour plus d'infos sur la programmation :30, rue Cabanis 75014 Paris M° GlacièreEntrée libre à tous les événements