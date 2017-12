2062 : c'est déjà demain à la Gaîté Lyrique

Un an après sa réouverture, la Gaîté Lyrique célèbre déjà son bicentenaire. Joli prétexte à la mise en place d'allers retours vers le futur avec décollage spatio-temporel prévu le 1er février. On pourra y voir des propositions touchant à tous les domaines : en art et création contemporaine avec une exposition, mais la société et les sciences ne seront pas oubliées, dans leurs rapports pluriels aux technologies et à leurs usages, sous la forme de conférences, d'ateliers, de rencontres et de projections.