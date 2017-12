Festival Circulation jusqu'au 25 Mars au Parc de Bagatelle

L'édition 2012 se tient à nouveau à la galerie Côté Seine et au Trianon du parc de Bagatelle à Paris. La programmation proposera un sélection des photos de 43 artistes, ainsi qu'une carte blanche à Christine Ollier, directrice artistique de la galerie Les Filles du Calvaire.

Différents projets, galeries et écoles européens seront également présentés.













Circulation(s), festival de la jeune photographie européenne

Du 25 février au 25 mars 2012 à la galerie Côté Seine et au Trianon

Parc de Bagatelle, route de Sèvres à Neuilly et Allée de Longchamp, 75016 Paris.

De 11h à 17h du 25 février au 1er mars, puis de 11h à 18h30 à partir du 2 mars.







Métro : Porte Maillot (ligne 1) puis bus 244 : Bagatelle - Pré Catelan (43 place de Bagatelle)

Métro : Pont-de-Neuilly (ligne 1) puis bus 43



Entrée gratuite



LES RENDEZ-VOUS

> Table Ronde

Samedi 10 mars à 15h table ronde avec Réponse Photo : “Qu’est ce que la photographie européenne aujourd’hui ?”



> Week-end lecture de portfolios (gratuit)

Samedi 10 mars et Dimanche 11 mars de 14h à 18h

Inscription sur place le jour même de 11h à 13h / pour tout renseignement : olivia@fetart.org