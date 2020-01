Académie d'Anvers : Interview de Walter Van Beirendonck & Morceaux choisis du défilé

Depuis plus de vingt ans, Anvers est devenue, au même titre que Paris, Milan et Londres, l'une des places fortes de la mode européenne.

C'est en 1986, lorsque six jeunes créateurs, diplômés de la section mode de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, exposent leurs créations à Londres, que l'école belge se fait véritablement remarquer. Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs et Marina Yee sont immédiatement nommés par la presse, "Les six d'Anvers".

Depuis, forte de sa notoriété internationale, l'Académie reçoit des étudiants venus du monde entier pour créer leurs premières collections.

Cette année, le défilé de la section Mode de l'Académie Royale des Beaux Arts D'Anvers s'est déroulé aux abords du nouveau musée anversois, le Mas.

C'est ici que les créations de plus d'une centaine d'élèves allant de la première année jusqu'à la 4ème des Masters, (où il ne reste plus que 7 d'entre eux) sont plus sont présentées au public selon le credo de l'école que veut que chaque étudiants doit voir son travail défiler sur le "catwalk".

La foule des professionnels de la mode s'y bouscule chaque année, venus repérer les nouveaux talents.

Le niveau est très élevé, pour un rêve et un objectif communs : travailler dans les plus grandes maisons et devenir le créateur de demain.

Pour leur guide et directeur artistique Walter Van Beirendonck, que nous avons interviewé, le maître mot est et demeure la créativité…



Interview de Walter Van Beirendonck & morceaux choisis du défilé

par Dominique Lila

montage de Chris Vecchi pour Tribeca75















