"Space for Fantasy" à la Galerie des Galeries

Avec "Space for Fantasy", la Galerie des Galeries donne libre cours aux regard croisés d'artistes et de disciplines.

Mêlant design, art, mode et musique, Audrey Mascina, commissaire d'exposition, a conçu une exposition dont la volonté est de faire éclater les carcans du quotidien en proposant une version alternative du réel placée sous le signe de la distorsion et de la fantaisie.

Ode à l'imaginaire, "Space for Fantasy" laisse le champs libre à un art ludique, donnant au visiteur un rôle actif, en l'invitant à pénétrer l'univers de l'artiste et même à réaliser lui-même un objet exposé …